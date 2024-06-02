«Челси» подпишет защитника «Фулхэма» Адарабиойо

Дата публикации: 02-06-2024

Издание «Sky Sports» информирует, что переход Тосина Адарабиойо из «Фулхэма» в «Челси» близок к завершению.



«Аристократам» защитник достанется бесплатно. Его соглашение с «Фулхэмом» рассчитано до лета 2024 года, потому футболист покинет «дачников» в статусе свободного агента. Медосмотр Адарабиойо перед подписанием трудового договора с «синими» должен состояться на следующей неделе.



Центрбек обучался футболу в системе «Ман Сити». Состав «Фулхэма» он пополнил в 2020 году. Сумма трансфера составила 1,65 млн евро. В этом сезоне в активе 26-летнего англичанина 25 игр (2 забитых мяча).



Рыночный ценник на Адарабиойо составляет 20 млн евро (Transfermarkt.de).