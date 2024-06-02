Источник: Карпин может стать тренером «Бешикташа»

Дата публикации: 02-06-2024

Согласно информации, появившейся в Telegram-канале Ивана Карпова, Валерия Карпина могут назначить главным тренером «Бешикташа».



В турецком клубе проявляют предметный интерес к наставнику «Ростова». Специалист значится в шорт-листе «Бешикташа». В число других кандидатов, рассматриваемых клубом, входят Марк ван Боммел из «Антверпена» и Нури Шахин, входящий в тренерский штаб «Боруссии» из Дортмунда.



В «Бешикташе» высоко оценивают профессиональные качества Карпина, поскольку он был известным футболистом, а клубы, возглавляемые им, показывают интересную игру. Кроме того, специалист отлично выстраивает отношения с футболистами.



Контракт Карпина с «Ростовом» действует до 2026 года.