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«Реал» продлил контракт с Модричем на один год

Дата публикации: 02-06-2024

«Реал» продлил трудовой договор с Лукой Модричем еще на 1 сезон. Информацией на своем сайте поделился Джанлука Ди Марцио. Мадридцы должны официально сообщить о пролонгации контракта на следующей неделе.

Модрич является одним из ветеранов «Реала». Состав «сливочных» он пополнил в 2012 году, перебравшись из «Тоттенхэма» за 35 000 000 евро.

В нынешнем сезоне игровое время хорвата в «Реале» заметно сократилось. На счету 38-летнего полузащитника 45 встреч в футболке «галактикос» (2 забитых мяча, 8 результативных передач).

Ориентировочная стоимость Модрича – 8 млн евро (согласно Transfermarkt.de). Текущее соглашение сторон действует до 30.06.2024.

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