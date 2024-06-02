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«Тоттенхэм» готов продать 11 футболистов в летнее трансферное окно

Дата публикации: 02-06-2024

По информации «The Sun», Ангелос Постекоглу, возглавляющий «Тоттенхэм», планирует осуществить в команде глобальное обновление состава. «Шпоры» могут расстаться сразу с 11 игроками.

Сообщается, что лондонцы выставят на трансфер Джовани Ло Чельсо, Эмерсона Ройяла, Ришарлисона, Брайана Хиля и Пьера-Эмиля Хейбьерга.

За Ришарлисона «Тоттенхэм» может получить солидную компенсацию. Бразильцем интересуется одна из саудовских команд, которая готова потратить на его трансфер 60 млн фунтов (около 70,4 млн евро).

Постекоглу был назначен наставником «лилейно-белых» в середине прошлого года. В минувшем сезоне «Тоттенхэм Хотспур» под его руководством финишировал на 5-й позиции в АПЛ, набрав 66 очков.

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