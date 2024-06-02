Полузащитник «Наполи» может стать одноклубником Роналду

Дата публикации: 02-06-2024

Карьера Андре Замбо Ангисса, принадлежащего «Наполи», может продолжиться в «Аль-Насре», игроком которого является Криштиану Роналду.



«Goal» пишет, что в саудовской команде изучают вариант с подписанием хавбека. В «Аль-Насре» могут воспользоваться условием выкупа, присутствующим в контракте камерунца. Данная опция позволяет приобрести права на Ангисса за 45 млн евро. При этом она доступна исключительно для команд, не выступающих в Серии А.



Срок действия трудового договора полузащитника с неаполитанцами ограничен июнем 2025 года. В текущем сезоне в активе Ангисса 41 встреча за «Наполи», в которых он отличился 1 раз и отдал 3 голевые передачи.



Transfermarkt.de оценивает 28-летнего игрока сборной Камеруна в € 30 млн.