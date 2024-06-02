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Игроком «Спартака» Мартинсом интересуются клубы из Франции

Дата публикации: 02-06-2024

Кристофер Мартинс может оказаться во Франции, пишет «Metaratings». Интерес к нему проявляют несколько клубов Лиги 1.

«Спартак», владеющий правами на люксембуржца, готов продать его, но сам 27-летний футболист не горит желанием покидать московскую команду.

Состав «Спартака» Кристофер пополнил в январе 2022 года. Полноценный переход полузащитника москвичи оформили спустя полгода. «Янг Бойз» получил за него 7 млн евро.

Действующее соглашение с Мартинсом рассчитано до 2026 года. В сезоне 2023/2024 на счету хавбека 37 игр с 5 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

Трансферная стоимость люксембуржца равняется 4,5 млн евро (источник – «Transfermarkt»).

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