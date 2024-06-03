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«Ювентус» предложит новый контракт Рабьо

Дата публикации: 03-06-2024

В «Ювентусе» хотят сохранить Адриена Рабьо. «Calciomercato» пишет, что в ближайшее время туринцы попытаются договориться с французом о пролонгации контракта.

На сохранении Рабьо настаивает Тьяго Мотта, который в следующем сезоне будет тренировать команду. «Юве» в скором времени предложит полузащитнику соглашение на 2 года с зарплатой порядка 7 млн евро за сезон.

Ранее СМИ сообщали, что «бьянконери» близки к подписанию контракта с Тьяго Моттой.

Состав «Ювентуса» Рабьо пополнил в 2019 году. В нынешнем сезоне француз провел 35 матчей (5 голов, 3 результативные передачи).

Действующее соглашение с 29-летним хавбеком истекает в июне. Transfermarkt.de оценивает Рабьо в 40 млн евро.

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