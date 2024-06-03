«Арсенал» может приобрести защитника «Барселоны»

Дата публикации: 03-06-2024

«Арсенал» заинтересован в подписании Микаила Фая, принадлежащего «Барселоне», сообщает издание «Daily Mail».



Руководство «сине-гранатовых» высоко оценивает игровой потенциал 19-летнего защитника. Тем не менее в клубе готовы рассмотреть вариант с его продажей лондонской команде за 17 млн фунтов. При этом на Фая претендуют и другие представители АПЛ. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «МЮ».



Прошлым летом центрдеф подписал с каталонцами соглашение, рассчитанное на 4 года. В контракте есть условие по отступным, которые составляют 400 млн евро. Следует отметить, что сенегальцу пока не удалось дебютировать за основу «Барсы».



Рыночная стоимость Фая равняется 5 000 000 евро («Transfermarkt»).