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Моуринью возглавил «Фенербахче»

Дата публикации: 03-06-2024

«Фенербахче» посредством социальной сети «X» сообщил о заключении трудового договора с Жозе Моуринью. Ранее ряд источников писали, что «канарейки» подготовили для специалиста 2-летний контракт.

До турецкой команды 61-летний специалист работал с «Ромой». В сезоне 2021/2022 римляне, возглавляемые им, победили в Лиге конференций. Через год «жёлто-красным» удалось пробиться в финал Лиги Европы. Однако в решающем матче подопечные португальца в серии пенальти были слабее «Севильи». В январе 2024 года Жозе уволили из «Ромы».

Моуринью дважды выигрывал ЛЧ, будучи тренером «Порту» и «Интера». Кроме того, в его активе есть победа в Кубке УЕФА.

«Фенербахче» в минувшем сезоне финишировал на 2-й позиции в турецкой Суперлиге.

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