Флик хочет, чтобы «Барселона» приобрела Комана

Дата публикации: 03-06-2024

Ханс-Дитер Флик, недавно возглавивший «Барселону», хочет видеть в команде Кингсли Комана. Информацию опубликовал ресурс «Bild».



«Бавария», владеющая правами на вингера, не против расстаться с игроком в летнее межсезонье при наличии выгодного предложения. Сам француз пока не думает о будущем, поскольку все его мысли заняты предстоящим Евро-2024.



«Бавария» выкупила Кингсли у «Ювентуса» в 2017 году за 21 млн евро. С мюнхенской командой Коман связан трудовыми отношениями до июня 2027 года. В нынешнем сезоне в активе вингера 27 встреч в «красно-белой» футболке, в которых он отличился 5 раз и отдал 3 голевые передачи.



Ориентировочный ценник на 27-летнего Комана составляет 50 млн евро (по версии «Transfermarkt»).