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Бруну Фернандеш может перейти в «Баварию»

Дата публикации: 03-06-2024

По данным ресурса «O Jogo», карьера Бруну Фернандеша может продолжиться в «Баварии».

Мюнхенцы уже контактировали с представителями хавбека «Ман Юнайтед». Заинтересованность в услугах 29-летнего футболиста также проявляет «Барселона». Каталонцы пока не связывались с агентами Фернандеша, но в ближайшее время клуб может вступить с ними в переговоры.

Фернандеш защищает цвета «манкунианцев» на протяжении 4 лет. Всего на счету португальца 230 поединков в составе «МЮ» (79 забитых мячей, 64 результативные передачи).

Действующий контракт с полузащитником рассчитан до лета 2026 года. Рыночный ценник на Фернандеша составляет 70 миллионов евро (данные с портала Transfermarkt.de).

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