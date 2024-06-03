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Сперцяном интересуется «Лацио»

Дата публикации: 03-06-2024

Эдуард Сперцян привлек внимание «Лацио».

На портале Transfermarkt.de появилась информация, что в римской команде видят в хавбеке «Краснодара» замену Даити Камаде. Японец в летнее межсезонье может перебраться в «Кристал Пэлас».

Ранее СМИ писали, что к Сперцяну есть интерес со стороны «Лилля», «Лиона» и «Марселя».

Полузащитник сборной Армении обучался футболу в системе «Краснодара». За основу «быков» он впервые сыграл в 2021 году. В минувшем сезоне в активе 23-летнего исполнителя 11 забитых мячей и 7 ассистов в 33 встречах за кубанский клуб.

Трудовой договор Сперцяна с «чёрно-зелёными» рассчитан до 2026 года. Transfermarkt.de оценивает игрока в 18 млн евро.

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