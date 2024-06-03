Левандовски отреагировал на информацию о возможном переходе в «Фенербахче»

Дата публикации: 03-06-2024

Роберт Левандовски, в настоящее время защищающий цвета «Барселоны», ответил на вопрос о слухах, связывающих его с возможным переходом в «Фенербахче».



«Действительно ли «Фенербахче» заинтересован в моем трансфере? Я не знаю. У меня нет никакой информации на этот счет», - сказал польский футболист в интервью «Barca Universal».



Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что стамбульский клуб попытается заполучить 35-летнего бомбардира, если Жозе Моуринью согласится стать главным тренером «Фенербахче».



В минувшей кампании Левандовски поучаствовал в 49 встречах во всех соревнованиях, в которых ему удалось отличиться 26 забитыми мячами и 9 ассистами.



Нападающий связан с «Барселоной» контрактом до середины 2026 года. Сегодня рыночная стоимость Роберта составляет € 15 млн.