Защитник сборной Италии пропустит Евро из-за серьезной травмы

Дата публикации: 03-06-2024

Защитник «Аталанты» и сборной Италии пропустит грядущий чемпионат Европы. Речь идёт о Джорджио Скальвини. Как сообщает пресс-служба «скуадра адзурры», 20-летний футболист угодил в лазарет с разрывом крестообразной связки колена.



Также известно, что наставник «зелёно-бело-красных» Лучано Спаллетти намерен заменить Скальвини центрдефом «Ювентуса» Федерико Гатти.



По ходу сезона-2023/24 Скальвини был задействован в 44 матчах. В них он забил 2 гола и отдал 3 результативных паса.



Гатти в минувшем розыгрыше Серии А сыграл 32 раза (4 забитых мяча). Кроме того, на его счету 4 встречи в Кубке Италии.



Сборной Италии в ближайшее время предстоит провести два товарищеских поединка против Турции (4 июня) и Боснии и Герцеговины (9 июня). После этого Спаллетти сформирует окончательный список игроков, которые отправятся на Евро. В своем первом матче на турнире, запланированном на 15 июня, «скуадра адзурра» померяется силами с командой Албании.