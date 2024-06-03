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ЦСКА объявил об увольнении Федотова

Дата публикации: 03-06-2024

ПФК ЦСКА остался без главного тренера. Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале «армейцев», Владимир Федотов отправлен в отставку.

Подчеркивается, что клуб также завершает сотрудничество с помощниками 57-летнего специалиста Олегом Фоменко, Радиком Ямлихановым, Николае Русу и Муратом Искаковым.

«ЦСКА выражает благодарность Владимиру Федотову за его вклад в победы. Желаем успехов в дальнейшей тренерской деятельности!» – говорится в заявлении «красно-синих».

Федотов пришел в ЦСКА в 15 июня 2022 года. В сезоне-22/23 москвичи взяли серебро ЧР и Кубок страны. Минувший розыгрыш Премьер-лиги стал провальным для «армейцев» – 6 место.

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