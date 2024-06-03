Мбаппе стал игроком «Реала»

Дата публикации: 03-06-2024

Официальный сайт мадридского «Реала» отрапортовал о подписании контрактного соглашения со звездой сборной Франции Килианом Мбаппе. Подчеркивается, что сделка между сторонами рассчитана до середины 2029 года.



Стоит отметить, что нападающий, которого Transfermarkt.de оценивает в 180 000 000 евро, примкнет к «королевскому» клубу свободным агентом. Его трудовой договор с «Пари Сен-Жермен» истекает 30 июня.



Мбаппе – выпускник академии «Монако». В 2018 году руководство парижан выложило за его трансфер 180 млн евро. С тех пор Килиан наиграл 308 матчей за «красно-синих» во всех турнирах (256 голов / 108 результативных передач).



В завершившемся сезоне 25-летний форвард показал превосходную результативность – 44 гола в 48 матчах.