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Мбаппе стал игроком «Реала»

Дата публикации: 03-06-2024

Официальный сайт мадридского «Реала» отрапортовал о подписании контрактного соглашения со звездой сборной Франции Килианом Мбаппе. Подчеркивается, что сделка между сторонами рассчитана до середины 2029 года.

Стоит отметить, что нападающий, которого Transfermarkt.de оценивает в 180 000 000 евро, примкнет к «королевскому» клубу свободным агентом. Его трудовой договор с «Пари Сен-Жермен» истекает 30 июня.

Мбаппе – выпускник академии «Монако». В 2018 году руководство парижан выложило за его трансфер 180 млн евро. С тех пор Килиан наиграл 308 матчей за «красно-синих» во всех турнирах (256 голов / 108 результативных передач).

В завершившемся сезоне 25-летний форвард показал превосходную результативность – 44 гола в 48 матчах.

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