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Вратарь «Валенсии» Мамардашвили может перейти в клуб АПЛ

Дата публикации: 04-06-2024

«Ньюкасл Юнайтед» обратился к «Валенсии» с запросом по трансферу Георгия Мамардашвили. Информацией в социальной сети «X» поделился Педро Мората.

Журналист отметил, что «сороки» контактировали с представителем голкипера и сообщили, что готовы заплатить за грузинского игрока 41 млн евро. Ранее «Ньюкасл» уже пытался заполучить Мамардашвили, но предлагал за него меньшую сумму.

Цвета «Валенсии» вратарь защищает с января 2022 года. Его трансфер обошелся клубу в 850 000 евро. В текущем сезоне Мамардашвили провел за «летучих мышей» 37 встреч (13 матчей без пропущенных мячей).

Трудовые отношения 23-летнего футболиста с испанской командой действуют до июня 2027 года. Рыночный ценник на Мамардашвили равняется € 35 млн («Transfermarkt»).

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