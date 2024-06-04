Моуринью высказался о возможности перехода Лукаку и Дибалы в «Фенербахче»
Дата публикации: 04-06-2024
Новоиспеченный наставник «Фенербахче» Жозе Моуринью прокомментировал информацию о возможном подписании стамбульским клубом контрактов с Ромелу Лукаку и Паоло Дибалой, которые в минувшем сезоне защищали цвета «Ромы».
«Хочу внести ясность. Интереса к футболистам «Ромы» с моей стороны нет. Абсолютно никакого», - подчеркнул специалист в рамках пресс-конференции.
О назначении португальца новым рулевым «Фенербахче» стало известно днем ранее.
С футболистами «Ромы» Моуринью связывают неслучайно. В 2021-2024 годах он работал с римской командой. Вместе с «жёлто-красными» Жозе удалось победить в Лиге конференций и дойти до финала Лиги Европы. Итальянский клуб «особенный» покинул в начале этого года.