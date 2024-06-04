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Мареска назначен на пост главного тренера «Челси»

Дата публикации: 04-06-2024

В следующем сезоне тренировать «Челси» будет итальянец Энцо Мареска. Информация появилась на сайте «аристократов». С 44-летним специалистом лондонцы заключили трудовой договор на 5 лет. В контракт включена опция пролонгации на 1 год.

Ранее Мареска работал с «Лестером». Его подопечные в минувшем сезоне финишировали на первой позиции в Чемпионшипе, что позволило клубу вернуться в АПЛ.

В качестве компенсации за досрочное расторжение контракта с Мареской «лисы» получат 10 млн евро, пишет Фабрицио Романо.

Прежним наставником «Челси» был Маурисио Почеттино. Однако при аргентинце команда не показывала ту игру, которую от нее ждали. В завершившемся сезоне «синие» с 63 набранными очками заняли 6-е место в таблице Премьер-лиги. Об отставке Почеттино стало известно 21-го мая.

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