09:15 ()
Свернуть список

«Зенит» хочет приобрести нападающего «Спартака»

Дата публикации: 04-06-2024

По данным Ивана Карпова, «Зенит» претендует на Александра Соболева. В клубе проявляют предметный интерес к форварду «Спартака».

В списке приоритетов петербургской команды нападающий идет на втором месте. Первая строчка принадлежит Константину Тюкавину, представляющему «Динамо». При этом «бело-голубые» считают форварда ключевым игроком команды и не собираются продавать его.

В контракте Соболева со «Спартаком» есть условие по отступным. Для российских команд они составляют 30 млн евро.

Срок действия контракта с Соболевым ограничен летом 2026 года. В сезоне 2023/2024 на счету 27-летнего форварда 34 игры (10 голов, 9 ассистов). Портал «Transfermarkt» оценивает Александра в 6 000 000 евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close