«Зенит» хочет приобрести нападающего «Спартака»

Дата публикации: 04-06-2024

По данным Ивана Карпова, «Зенит» претендует на Александра Соболева. В клубе проявляют предметный интерес к форварду «Спартака».



В списке приоритетов петербургской команды нападающий идет на втором месте. Первая строчка принадлежит Константину Тюкавину, представляющему «Динамо». При этом «бело-голубые» считают форварда ключевым игроком команды и не собираются продавать его.



В контракте Соболева со «Спартаком» есть условие по отступным. Для российских команд они составляют 30 млн евро.



Срок действия контракта с Соболевым ограничен летом 2026 года. В сезоне 2023/2024 на счету 27-летнего форварда 34 игры (10 голов, 9 ассистов). Портал «Transfermarkt» оценивает Александра в 6 000 000 евро.