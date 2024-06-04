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Черчесов – главный тренер сборной Казахстана

Дата публикации: 04-06-2024

В Казахстанской федерации футбола сообщили о назначении Черчесова наставником национальной команды. Ранее специалист работал с «Ференцварошем». Венгерскую команду он покинул в 2023 году.

О деталях контракта с Черчесовым не сообщается.

Ранее в Telegram-канале Ивана Карпова появилась информация, что на новом месте работы 60-летний коуч будет ежегодно получать 1,2 млн евро. Однако КФФ эту новость опровергла.

У Черчесова есть опыт работы в качестве наставника национальной команды. В 2016-2021 годах он возглавлял сборную России. На ЧМ-2018 его подопечным удалось дойти до 1/4 финала турнира. На Евро-2020 Россия не смогла выйти из группы, а в 2021 году контракт со специалистом был расторгнут.

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