«Зенит» объявил о продлении контракта с Кержаковым

Дата публикации: 04-06-2024

«Зенит» пролонгировал трудовые отношения с Михаилом Кержаковым. Информацией поделилась пресс-служба петербуржцев.



Прежний контракт с голкипером действовал до июня 2024 года. Стороны подписали новое соглашение еще на 1 год.



Кержаков обучался футболу в системе «Зенита». Однако сразу заиграть в составе «сине-бело-голубых» ему не удалось. В 2011 году Михаил перешел в нижегородскую «Волгу». Его возвращение в «Зенит» состоялось спустя 4 года.



В минувшем сезоне Кержаков защищал ворота команды с берегов Невы в 23 встречах (10 «сухих» игр). Ориентировочная стоимость 37-летнего россиянина равняется 0,5 млн евро (согласно «Transfermarkt»).



В сезоне 2023/2024 «Зениту» удалось победить в РПЛ и Кубке страны.