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Роналду хочет, чтобы де Хеа стал игроком «Аль-Насра»

Дата публикации: 04-06-2024

Карьера Давида де Хеа может продолжиться в «Аль-Насре».

Основным стражем ворот саудовской команды является Давид Оспина. Однако 35-летний колумбиец с большой долей вероятности уйдет из клуба в летнее межсезонье, поэтому в «Аль-Насре» уже начали поиски нового игрока.

Обратить внимание на де Хеа порекомендовал Криштиану Роналду. Летом 2023 года саудовский клуб уже пытался заполучить испанца, но тогда сделка так и не состоялась. Теперь «Аль-Наср» готовится возобновить переговоры с голкипером.

33-летний де Хеа остается без клуба с лета прошлого года, когда его контракт с «МЮ» закончился. Рыночный ценник на него равняется 5 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).

Источник – «TBRFootball».

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