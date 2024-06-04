Роналду хочет, чтобы де Хеа стал игроком «Аль-Насра»

Дата публикации: 04-06-2024

Карьера Давида де Хеа может продолжиться в «Аль-Насре».



Основным стражем ворот саудовской команды является Давид Оспина. Однако 35-летний колумбиец с большой долей вероятности уйдет из клуба в летнее межсезонье, поэтому в «Аль-Насре» уже начали поиски нового игрока.



Обратить внимание на де Хеа порекомендовал Криштиану Роналду. Летом 2023 года саудовский клуб уже пытался заполучить испанца, но тогда сделка так и не состоялась. Теперь «Аль-Наср» готовится возобновить переговоры с голкипером.



33-летний де Хеа остается без клуба с лета прошлого года, когда его контракт с «МЮ» закончился. Рыночный ценник на него равняется 5 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).



Источник – «TBRFootball».