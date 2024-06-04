Экс-тренер «Локомотива» Николич возглавит ЦСКА

Дата публикации: 04-06-2024

Московский ЦСКА определился с именем нового наставника.



На официальном сайте «красно-синих» появилась информация о том, что клуб достиг принципиальной договоренности с Марко Николичем. В ближайшее время сербский специалист, известный в России по работе с «Локомотивом» (2020-2021), подпишет контракт. По данным Transfermarkt.de, речь идет о двухлетнем соглашении.



Напомним, 3 июня ЦСКА расстался с Владимиром Федотовым, под руководством которого «армейцы» в минувшем сезоне заняли 6-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.



Николич после ухода из «Локомотива» успел поработать в «Шабаб Аль-Ахли» (ОАЭ). Коллектив из Дубая он возглавлял с 1 июля 2023-го по 30 мая 2024 года. Вместе с «красными рыцарями» 44-летний серб одержал победу в Суперкубке страны, тогда как розыгрыш Про-лиги ОАЭ его подопечные завершили на второй позиции.