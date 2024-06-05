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«Арсенал» готов продать Смита-Роу, игроком интересуется ряд клубов АПЛ

Дата публикации: 05-06-2024

«Арсенал» не станет удерживать Эмиля Смита-Роу. Хавбек может покинуть команду уже этим летом. Информацию в соцсети «X» разместил Грэм Бейли.

Лондонцы надеются заработать на трансфере Смита-Роу не меньше 30 млн фунтов. Футболист привлек внимание сразу нескольких клубов АПЛ. Интерес к нему есть со стороны «Брайтона», «Фулхэма», «Вулверхэмптона», «Кристал Пэлас» и «Брентфорда».

Действующий договор со Смитом-Роу, являющимся воспитанником академии «пушкарей», истекает в июне 2026 года. В минувшем сезоне атакующий полузащитник появлялся на поле в составе «Арсенала» в 19 встречах, отметившись в них 2 голевыми передачами.

Рыночный ценник на 23-летнего англичанина равняется 22 млн евро («Transfermarkt»).

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