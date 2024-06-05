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«Фиорентина» назвала имя нового главного тренера команды

Дата публикации: 05-06-2024

Новым наставником «Фиорентины» назначен Раффаэле Палладино. Информация была опубликована на сайте «фиалок».

Со специалистом подписан 2-летний трудовой договор, включающий опцию пролонгации еще на 1 сезон.

В 2022-2024 годах Палладино работал с «Монцей». В 73 встречах под руководством итальянского специалиста клуб добыл 26 побед и 21 раз сыграл вничью. По итогам сезона 2023/2024 «брианцоли» с 45 набранными очками расположились на 12-й позиции в Серии А.

Прежним наставником «Фиорентины» был Винченцо Итальяно. Флорентинцы, возглавляемые им, дважды выходили в финал Лиги конференций, но оба раза проигрывали в решающей встрече. В сезоне 2023/2024 подопечные Итальяно финишировали на восьмом месте в Серии А.

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