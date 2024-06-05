«Манчестер Сити» подал иск к АПЛ

Дата публикации: 05-06-2024

«The Times» утверждает, что «Ман Сити» намерен судиться с руководством английской Премьер-лиги. Начало разбирательства запланировано на 10-е июня. «Горожане» будут оспаривать нормы АПЛ, касающиеся сделок организаций, имеющих связь. Они, как считают в клубе, противоречат законам. Помимо этого, «Сити» потребует от лиги возмещения ущерба.



Оспариваемые правила АПЛ ввела в конце 2021 года после того, как один из саудовских фондов завладел «Ньюкаслом». Их внедрение было призвано обеспечить равные условия для всех клубов. Так, например командам запрещено осуществлять сделки по завышенным ценам. «Горожане» уверены, что они оказались жертвами дискриминации.



Другим представителям Премьер-лиги предложили участвовать в разбирательстве. Один из клубов уже дал показания в пользу «Сити», еще около половины команд согласились поддержать Лигу.



Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» из-за несоблюдения финансового «fair play» могут исключить из АПЛ.