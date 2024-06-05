Пакета может грозить пожизненная дисквалификация из-за ставок

Дата публикации: 05-06-2024

Нарушения, связанные со ставками, могут грозить Лукасу Пакета пожизненной дисквалификацией со стороны FA (Футбольной ассоциации Англии). Информацию опубликовало издание «The Sun».



Сообщается, что на преднамеренные действия атакующего хавбека «Вест Хэма» делали ставки порядка 60 лиц. Бразилец получал предупреждения, чтобы ставки знакомых сыграли. Общий суммарный выигрыш составил 117 000 евро. Если вину Пакета докажут, то FA может воспользоваться соответствующей рекомендацией и отстранить его от футбола пожизненно. Примечательно, что одна из ставок равнялась всего 8 евро.



Нарушения в действиях Пакета зафиксированы в 4 играх. Речь идет о встречах с «Борнмутом», «Лидсом», «Астон Виллой» и «Лестером» в 2022-2023 годах.