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Названы суммы из контракта Мбаппе с «Реалом»

Дата публикации: 05-06-2024

Ресурс «COPE» раскрыл информацию о финансовой составляющей трудового договора Килиана Мбаппе с «Реалом». В мадридской команде форвард будет получать 30 млн евро за сезон. Помимо этого, контрактом предусмотрены бонусные выплаты за голы.

В качестве подписного бонуса Мбаппе сможет рассчитывать на сумму не менее 50 млн евро. Отступные по контракту с французом составят 1 млрд евро.

«Реал» получит 30-процентную долю имиджевых прав Мбаппе. Оставшаяся часть отойдет самому футболисту.

Трудовые отношения нападающего со «сливочными» рассчитаны до лета 2029 года.

В завершившемся сезоне в активе Килиана 48 встреч за «ПСЖ» (44 забитых мяча, 10 результативных пасов).

Рыночная стоимость Мбаппе – 180 млн евро («Transfermarkt»).

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