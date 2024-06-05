Названы суммы из контракта Мбаппе с «Реалом»
Дата публикации: 05-06-2024
Ресурс «COPE» раскрыл информацию о финансовой составляющей трудового договора Килиана Мбаппе с «Реалом». В мадридской команде форвард будет получать 30 млн евро за сезон. Помимо этого, контрактом предусмотрены бонусные выплаты за голы.
В качестве подписного бонуса Мбаппе сможет рассчитывать на сумму не менее 50 млн евро. Отступные по контракту с французом составят 1 млрд евро.
«Реал» получит 30-процентную долю имиджевых прав Мбаппе. Оставшаяся часть отойдет самому футболисту.
Трудовые отношения нападающего со «сливочными» рассчитаны до лета 2029 года.
В завершившемся сезоне в активе Килиана 48 встреч за «ПСЖ» (44 забитых мяча, 10 результативных пасов).
Рыночная стоимость Мбаппе – 180 млн евро («Transfermarkt»).