Агент Сафонов: следующий клуб Тюкавина будет европейским

Дата публикации: 05-06-2024

Алексей Сафонов, работающий с Константином Тюкавиным, подчеркнул, что центрфорвард в качестве возможных вариантов продолжения карьеры рассматривает исключительно европейские клубы.



«У нас предложения от 15-16 команд. «Зенит»? Могу сказать следующее: ни один российский клуб нами не рассматривается. В «Зените» могут предложить 5 млн евро за сезон, но Костя откажется. В России исключительно «Динамо». Следующая команда будет европейской», - публикует заявление агента ресурс «Metaratings».



В сезоне 2023/2024 в активе Тюкавина 30 игр (15 забитых мячей, 9 ассистов).



Соглашение 21-летнего нападающего с «бело-голубыми» действует до 2028 года. Transfermarkt.de оценивает российского футболиста в € 16 млн.