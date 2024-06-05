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Источник: Сарри отказался возглавить «Панатинаикос»

Дата публикации: 05-06-2024

Маурицио Сарри мог оказаться в Греции. Согласно сведениям авторитетного инсайдера Джанлуки Ди Марцио, в услугах итальянца был заинтересован «Панатинаикос», однако 65-летний коуч ответил отказом на предложение афинского клуба.

В прошедшем сезоне «клеверные» заняли 4-е место в местной Суперлиге (72 очка). Обладателем титула чемпиона Греции стал ПАОК, набравший 80 баллов. Напомним, в составе этого коллектива выступает российский полузащитник Магомед Оздоев.

В настоящее время Сарри пребывает без работы. Последним клубом итальянского специалиста был «Лацио», который он тренировал до марта 2024 года. Ранее Маурицио сотрудничал с «Наполи», «Челси» и «Ювентусом».

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