«Милан» заинтересован в аренде Лукаку

Дата публикации: 05-06-2024

«Милан» рассматривает вариант с арендой нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Такой информацией располагает журналист Джанлука Ди Марцио.



По данным источника, представители итальянского гранда уже сделали запрос по 31-летнему игроку. Однако в Лондоне пока не определились относительно будущего Ромелу на «Стемфорд Бридж».



Помимо «россонери», интерес к Лукаку проявляет новый главный тренер «Наполи» Антонио Конте, который знаком с форвардом по совместной работе в «Интере».



Напомним, сезон 2023/24 футболист провел в «Роме» (аренда). В составе «джаллоросси» Лукаку выходил на поле 47 раз, отметившись 21 голом и 4 ассистами.



Трудовой договор бельгийца с англичанами в силе до лета 2026 года. Transfermarkt.de оценивает игрока в 30 000 000 евро.