«Лацио» объявил об отставке Тудора с поста главного тренера

Дата публикации: 05-06-2024

Итальянский «Лацио» объявил о расставании с Игором Тудором.



«Благодарим тренера за работу. Хотим пожелать удачи на профессиональном пути», - сообщает пресс-служба римского клуба.



Примечательно, что 46-летний хорват был приглашен в «Лацио» в марте этого года. На данном посту он сменил Маурицио Сарри. По итогам сезона-23/24 «орлы» стали седьмыми в Серии А.



Ранее газета «La Gazzetta dello Sport» сообщала об интересе «Лацио» к Мирославу Клозе и Марко Барони.



Клозе в бытность футболистом защищал цвета римлян с 2011 по 2016 год, после чего завершил карьеру. В марте 2023-го он был уволен из австрийского «Альтаха» и с тех пор имеет статус безработного.



Барони в настоящее время является наставником «Вероны». В минувшем розыгрыше чемпионата Италии его команда заняла 13-е место.