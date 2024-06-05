«Лацио» объявил об отставке Тудора с поста главного тренера
Итальянский «Лацио» объявил о расставании с Игором Тудором.
«Благодарим тренера за работу. Хотим пожелать удачи на профессиональном пути», - сообщает пресс-служба римского клуба.
Примечательно, что 46-летний хорват был приглашен в «Лацио» в марте этого года. На данном посту он сменил Маурицио Сарри. По итогам сезона-23/24 «орлы» стали седьмыми в Серии А.
Ранее газета «La Gazzetta dello Sport» сообщала об интересе «Лацио» к Мирославу Клозе и Марко Барони.
Клозе в бытность футболистом защищал цвета римлян с 2011 по 2016 год, после чего завершил карьеру. В марте 2023-го он был уволен из австрийского «Альтаха» и с тех пор имеет статус безработного.
Барони в настоящее время является наставником «Вероны». В минувшем розыгрыше чемпионата Италии его команда заняла 13-е место.