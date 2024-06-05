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«ПСЖ» интересуется Альваресом из «Ман Сити»

Дата публикации: 05-06-2024

«Пари Сен-Жермен» положил глаз на игрока «Манчестер Сити». По словам известного журналиста Фабрицио Романо, речь идёт о Хулиане Альваресе.

Руководство чемпиона Франции намеревается заполучить нападающего как можно скорее и уже контактирует с представителями английского гранда. Отмечается, что «горожане» готовы отпустить 25-летнего аргентинца, если получат достойное предложение, при этом аренда футболиста исключена.

Альварес перебрался в «Ман Сити» из «Ривер Плейта» в 2022 году. Сумма трансфера составила 21,4 млн евро. В прошедшей кампании на счету Хулиана 54 встречи с 19 забитыми мячами и 13 голевыми передачами.

Контракт форварда с командой Хосепа Гвардиолы рассчитан до 30.06.2028, а его рыночная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.

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