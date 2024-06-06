Игрок «Хетафе» Майораль может перейти в «Барселону»

Дата публикации: 06-06-2024

Следующим клубом Борхи Майораля может стать «Барселона». Информацию в соцсети «X» разместил Габриэль Санс.



Каталонская команда рассматривает вариант с подписанием форварда «Хетафе» на случай, если из клуба уйдет Витор Роке. При этом в «Барселоне» видят в Майорале второго номера после Левандовски.



В «Хетафе» футболист перебрался в 2021 году из «Реала» за 10 млн евро. Действующий трудовой договор с 27-летним испанцем рассчитан до середины 2027 года. В завершившемся сезоне на счету Майораля 31 встреча за «тёмно-синих» (17 забитых мячей, 1 голевая передача).



Transfermarkt.de оценивает нападающего в 15 млн евро («Transfermarkt»).



«Хетафе» в сезоне 2023/2024 финишировал на 12-й позиции в Ла Лиге.