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Сульшер может возглавить «Бешикташ»

Дата публикации: 06-06-2024

Уле Гуннар Сульшер, ранее работавший с «МЮ», может получить назначение в «Бешикташ», пишет «ESPN».

Сообщается, что минувшей зимой представители стамбульской команды уже обсуждали со специалистом возможность сотрудничества. Тогда в «Бешикташе» сделали выбор в пользу Фернанду Сантуша. Однако португалец не смог добиться с клубом ожидаемых результатов, потому в настоящий момент руководство команды ищет нового наставника.

В скором времени «Бешикташ» вновь вступит в переговоры с Сульшером. Норвежец не работал в должности тренера с 2021 года. Его последней командой был «МЮ». После завершения сотрудничества с «красными дьяволами» он работал в УЕФА.

«Бешикташ» минувший сезон завершил на 6-й позиции в турецкой Суперлиге.

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