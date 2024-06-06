Источник: «Ростов» согласовал трансфер вратаря сборной Таджикистана

Дата публикации: 06-06-2024

По данным «РБ Спорт», «Ростов» договорился о трансфере Рустама Ятимова, ранее выступавшего в составе «Истиклола».



Клубы уже согласовали условия перехода. В скором времени о трансфере должны объявить официально. За 25-летнего голкипера ростовчане заплатят 250 тысяч евро.



Ранее СМИ писали, что таджикским футболистом интересуются подмосковные «Химки».



Ятимов обучался футболу в нижегородской «Волге». «Истиклол» подписал вратаря в 2018 году в ранге свободного агента. В текущем сезоне Ятимов защищал ворота таджикистанского клуба в 14 встречах (4 «сухих» матча).



Его соглашение с «Истиклолом» истекает в декабре 2025 года. Transfermarkt.de оценивает игрока в € 1,2 млн.



В активе Ятимова 42 игры за сборную Таджикистана.