«Хетафе» хочет заменить Гринвуда восходящей звездой «Реала»

Дата публикации: 06-06-2024

«Хетафе» может арендовать Арду Гюлера на сезон 2024/2025. Информацией поделился ресурс «Diario Gol».



Анхель Торрес, являющийся президентом «Хетафе», уже связался с «Реалом», владеющим контрактом 19-летнего хавбека, по вопросу его аренды. В клубе видят в Гюлере замену Мейсону Гринвуду, которого «Хетафе» вряд ли удастся сохранить. В минувшем сезоне форвард «Манчестер Юнайтед» выступал за команду на правах аренды.



«Реал» оформил трансфер Гюлера прошлым летом, заплатив за него «Фенербахче» 20 млн евро. В сезоне-23/24 в активе атакующего полузащитника 12 встреч за «сливочных» (6 забитых мячей).



Трудовые отношения с Гюлером действуют до июня 2029 года. Рыночная стоимость турка равняется 15 млн евро (согласно «Transfermarkt»).