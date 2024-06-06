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«Хетафе» хочет заменить Гринвуда восходящей звездой «Реала»

Дата публикации: 06-06-2024

«Хетафе» может арендовать Арду Гюлера на сезон 2024/2025. Информацией поделился ресурс «Diario Gol».

Анхель Торрес, являющийся президентом «Хетафе», уже связался с «Реалом», владеющим контрактом 19-летнего хавбека, по вопросу его аренды. В клубе видят в Гюлере замену Мейсону Гринвуду, которого «Хетафе» вряд ли удастся сохранить. В минувшем сезоне форвард «Манчестер Юнайтед» выступал за команду на правах аренды.

«Реал» оформил трансфер Гюлера прошлым летом, заплатив за него «Фенербахче» 20 млн евро. В сезоне-23/24 в активе атакующего полузащитника 12 встреч за «сливочных» (6 забитых мячей).

Трудовые отношения с Гюлером действуют до июня 2029 года. Рыночная стоимость турка равняется 15 млн евро (согласно «Transfermarkt»).

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