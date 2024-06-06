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Винченцо Итальяно возглавил «Болонью» после ухода Тьяго Мотты

Дата публикации: 06-06-2024

Винченцо Итальяно получил назначение в «Болонью». Информация появилась на сайте итальянской команды.

Соглашение с экс-наставником «Фиорентины» рассчитано на 2 сезона.

С флорентийцами Итальяно работал с 2021 года. Его подопечные с 60 набранными очками в завершившемся сезоне финишировали на 8-й строчке в Серии А. Также «лилии» смогли выйти в финал Лиги конференций, где уступили «Олимпиакосу». Об уходе из клуба Итальяно сообщил в минувшее воскресенье.

Прежним главным тренером «Болоньи» был Тьяго Мотта. Его подопечные в сезоне 2023/2024 закончили чемпионат на пятой строчке, набрав 68 очков. Ранее 41-летний специалист заявил о том, что покидает команду. Мотта с большой долей вероятности возглавит «Ювентус».

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