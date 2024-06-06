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«Лилль» объявил об уходе Фонсеки

Дата публикации: 06-06-2024

«Лилль» завершил сотрудничество с Паулу Фонсекой.

Специалист покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта. С «догами» 51-летний португалец сотрудничал на протяжении двух лет.

Ранее ряд источников сообщали, что со следующего сезона Фонсека будет работать с «Миланом». Стороны уже согласовали условия договора. На усиление состава в летнее межсезонье боссы итальянского гранда готовы выделить Фонсеке 100 млн евро.

В сезоне 2023/2024 «Лилль», возглавляемый португальским тренером, финишировал на 4-й позиции в Лиге 1 с 59 набранными очками.

«Милан» с 75 набранными очками завершил минувшую кампанию на второй строчке в Серии А.

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