Карпин сообщил, что Сафонов на днях подпишет контракт с «ПСЖ»

Дата публикации: 06-06-2024

Наставник национальной сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что разговаривал с Матвеем Сафоновым на тему возможного трансфера игрока в стан «ПСЖ».



«Общался ли я с Сафоновым насчет «ПСЖ»? Так, обмолвились парой фраз. Знаю, что медобследование он уже прошел. На днях все подпишут и обо всем расскажут», - приводит слова Карпина «Чемпионат».



Ранее Фабрицио Романо сообщил, что французский топ-клуб намерен закрыть сделку по переходу 25-летнего россиянина в июне. По словам инсайдера, за своего капитана «Краснодар» получит порядка 20 млн евро, а сам футболист поставит подпись под долгосрочным контрактом, рассчитанным до 2029 года.



Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». За первую команду «быков» он дебютировал в августе 2017-го и с тех пор провел 175 матчей, в которых пропустил 208 голов (53 раза отстоял «на ноль»).