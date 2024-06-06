«Реал» не готов заплатить за Дэвиса € 50 млн, запрашиваемые «Баварией»

Дата публикации: 06-06-2024

«Реал» не оставляет попыток заполучить левого защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса.



Как утверждает «Bild», на этой неделе представители «галактикос» снова связывались с окружением футболиста, а также с мюнхенским клубом для обсуждения трансфера.



Однако «Бавария» дала понять «Реалу», что не отпустит Дэвиса меньше чем за 50 миллионов евро. Данную сумму в Мадриде посчитали необоснованной, поскольку контракт фулбека истекает следующим летом, т.е. через год его можно будет подписать бесплатно.



По ходу минувшего розыгрыша Бундеслиги 23-летний канадец был задействован тренерским штабом в 29 играх. В них он записал на свой счет 2 забитых мяча и 6 ассистов.