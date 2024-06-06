«Барселона» выбрала между Луисом Диасом и Нико Уильямсом

Дата публикации: 06-06-2024

«Барселона» хочет усилить свой состав игроком «Ливерпуля» Луисом Диасом.



До недавнего времени каталонский клуб отдавал предпочтение трансферу Нико Уильямса из «Атлетика», но теперь планы «сине-гранатовых» поменялись.



Спортивный директор «Барсы» Деку настаивает на приобретении вингера «Ливерпуля». Сейчас команда активно ищет покупателя на Рафинью, чтобы высвободить средства на сделку по 27-летнему колумбийцу.



Диас выступает за «Ливерпуль» с января 2022 года. В сезоне 2023/2024 футболист сыграл в 51 поединке во всех соревнованиях (13 голов / 5 результативных пасов).



Его трудовое соглашение с «мерсисайдцами» актуально до конца июня 2027 года. Рыночная стоимость Луиса оценивается интернет-ресурсом Transfermarkt.de в 75 млн евро.



Источник – Sport.es.