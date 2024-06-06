СМИ: Нойер завершит карьеру в сборной Германии после домашнего Евро-2024

Дата публикации: 06-06-2024

Журналист Тоби Альтшеффль, представляющий немецкий таблоид «Bild», поделился важной информацией относительно планов Мануэля Нойера на ближайшее будущее.



Если верить источнику, то чемпионат Европы – 2024, который стартует в пятницу, 14 июня, станет последним большим турниром для легендарного вратаря в футболке сборной Германии. По его окончании 38-летний игрок объявит о завершении выступлений в национальной команде.



Ранее главный тренер «бундестим» Юлиан Нагельсман заявил, что первым номером в воротах сборной на домашнем Евро будет именно Нойер, а не кипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген.



Напомним, 21 мая хавбек «Реала» и сборной Германии Тони Кроос поведал общественности о принятом им решении закончить профессиональную карьеру футболиста сразу после ЧЕ-2024.