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СМИ: Нойер завершит карьеру в сборной Германии после домашнего Евро-2024

Дата публикации: 06-06-2024

Журналист Тоби Альтшеффль, представляющий немецкий таблоид «Bild», поделился важной информацией относительно планов Мануэля Нойера на ближайшее будущее.

Если верить источнику, то чемпионат Европы – 2024, который стартует в пятницу, 14 июня, станет последним большим турниром для легендарного вратаря в футболке сборной Германии. По его окончании 38-летний игрок объявит о завершении выступлений в национальной команде.

Ранее главный тренер «бундестим» Юлиан Нагельсман заявил, что первым номером в воротах сборной на домашнем Евро будет именно Нойер, а не кипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген.

Напомним, 21 мая хавбек «Реала» и сборной Германии Тони Кроос поведал общественности о принятом им решении закончить профессиональную карьеру футболиста сразу после ЧЕ-2024.

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