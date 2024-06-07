Источник: Латышонок выдвинул условие «Спартаку»

Дата публикации: 07-06-2024

Переговоры Евгения Латышонка со «Спартаком» продолжаются. Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале Ивана Карпова, голкипер выдвинул московскому клубу свои условия. Его не устраивает роль второго номера. Латышонок хочет, чтобы ему дали шанс побороться за место в воротах.



Сообщается, что в «Спартаке» решили временно поставить переговоры на паузу.



Латышонок обучался футболу в системе «Краснодара». В 2019 году кипер пополнил состав «Балтики». В завершившемся сезоне на счету 25-летнего игрока 34 встречи за «бело-синих» (8 матчей без пропущенных голов).



Соглашение Латышонка с «Балтикой» действует до лета 2025 года. Рыночный ценник на россиянина составляет 650 000 евро («Transfermarkt»).