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Игрок «Болоньи» Зиркзее может перейти в «Милан»

Дата публикации: 07-06-2024

Джошуа Зиркзее, принадлежащий «Болонье», может перейти в «Милан». Об этом в соцсети «X» рассказал Фабрицио Романо.

«Россонери» проявляют предметный интерес к 23-летнему центрфорварду. Миланцы уже сообщили «Болонье», что намерены воспользоваться опцией выкупа Зиркзее и готовы заплатить за него 40 млн евро, прописанные в контракте. Самому голландцу интересен вариант с переходом в «Милан».

В настоящий момент представители гранда Серии А договариваются с футболистом по условиям контракта. Если стороны придут к согласию, то судьба сделки будет решена.

В сезоне 2023/2024 в активе Зиркзее 12 голов и 7 ассистов в 37 встречах за «Болонью». Ориентировочная стоимость нападающего – 50 млн евро («Transfermarkt»).

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