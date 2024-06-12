Тен Хаг останется тренером «МЮ»

Дата публикации: 12-06-2024

Эрик тен Хаг останется на посту главного тренера «Ман Юнайтед», передает журналист Давид Орштейн, представляющий издание «The Athletic».



Сообщается, что «красные дьяволы» и тен Хаг договорились о дальнейшем сотрудничестве после того, как клуб дал оценку работе наставника в сезоне-23/24.



Руководство «Юнайтед» пришло к выводу, что голландский специалист должен остаться у руля команды. В ближайшее время стороны сядут за стол переговоров, чтобы обсудить условия продления контракта. Действующий трудовой договор тен Хага заканчивается в 2025 году.



Напомним, «манкунианцы» финишировали на 8-м месте, что стало их худшим результатом в Премьер-лиге. Однако в финале Кубка Англии подопечные тен Хага сумели одолеть «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.