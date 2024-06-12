«Милан» хочет подписать защитника «Астон Виллы»

Дата публикации: 12-06-2024

«Милан» контактирует с «Астон Виллой» по поводу потенциального подписания Мэттью Кэша.



По информации «talkSPORT», «Вилла» хочет получить 30 миллионов фунтов стерлингов (35,5 млн евро) за правого защитника, что может стать проблемой для «россонери», которые, как правило, не тратят так много на одного игрока при нынешнем владельце.



Отмечается, что «львы» предпочли бы сохранить футболиста, но из-за требований Лиги по соблюдению правил прибыли и устойчивого развития (PSR), бирмингемцы вынуждены продать кого-то из имеющихся игроков до истечения крайнего срока – 30 июня – в течение отчетного периода 2023/24, чтобы избежать санкций.



В 46 матчах во всех турнирах фулбек записал на свой счет 5 голов и 3 результативные передачи.