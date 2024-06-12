Названа сумма, которую «ПСЖ» может предложить «Манчестер Сити» за Альвареса

Дата публикации: 12-06-2024

Форвард «Манчестер Сити» все еще может оказаться в «ПСЖ». Речь о Хулиане Альваресе.



Как сообщает журналист «The Guardian» Бен Джейкобс, на фоне интереса к 24-летнему футболисту со стороны «Челси» и «Атлетико», чемпион Франции выразил готовность выложить за аргентинца 83 млн евро. Отмечается, что ни лондонцы, ни мадридцы не станут платить таких денег.



По ходу сезона 2023/2024 Альварес был задействован тренерским штабом «горожан» в 54 встречах, в которых он отличился 19 забитыми мячами и 13 ассистами.



Соглашение аргентинского нападающего с «Сити» истекает в конце июня 2028 года. «Transfermarkt» оценивает Альвареса в 90 000 000 евро.