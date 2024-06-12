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«Карабах» сделал предложение «Краснодару» по Кади

Дата публикации: 12-06-2024

Футболист «Краснодара» Кади Боржес близок с смене клубной прописки. Новым местом работы 28-летнего бразильца может стать «Карабах». Такой информацией располагает «РБ Спорт».

Согласно источнику, команда из Азербайджана уже обратилась к «быкам» с официальным предложением по трансферу атакующего хавбека. Ранее агент Кади сообщил руководству «Краснодара», что его клиент намерен вернуться в «Карабах», цвета которого футболист защищал до переезда в Россию.

Напомним, Кади присоединился к «чёрно-зелёным» в январе 2023-го. С тех пор он поучаствовал в 44 играх (7 голов, 4 результативных паса).

Бразилец связан контрактом с кубанской командой до 30 июня 2026 года, а его рыночная стоимость равняется 2 500 000 евро.

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